В Омской области пешеход погиб в результате ДТП на трассе

На автодороге Омск - Русская Поляна произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Elantra наехал на пешехода, лежащего прямо на трассе.

14 мая в 22:55 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП в Русско-Полянском районе, в результате которого погиб пешеход. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники автоинспекции выяснили, что 29-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения по трассе Омск - Русская поляна совершил обгон другого авто в районе 150 километра. После завершения маневра он переехал пешехода, лежащего на дороге.

В результате ДТП 37-летний пешеход скончался прямо на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.