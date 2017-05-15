В Омской области пешеход погиб в результате ДТП на трассе
Происшествия  •  15 мая 2017, 10:30, последнее обновление 15 мая 2017, 10:30  •  печать

В Омской области пешеход погиб в результате ДТП на трассе

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На автодороге Омск - Русская Поляна произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Elantra наехал на пешехода, лежащего прямо на трассе.

14 мая в 22:55 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП в Русско-Полянском районе, в результате которого погиб пешеход. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники автоинспекции выяснили, что 29-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения по трассе Омск - Русская поляна совершил обгон другого авто в районе 150 километра. После завершения маневра он переехал пешехода, лежащего на дороге.

В результате ДТП 37-летний пешеход скончался прямо на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.

Теги  •  #ДТП #пешеход #трасса

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