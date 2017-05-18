Омские сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся 8-летнюю девочку
Происшествия  •  18 мая 2017, 18:10  •  печать

Омские сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся 8-летнюю девочку

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В Омске школьница пошла в кино, пока родителей не было дома, а потом побоялась возвращаться домой по тёмным улицам. Ребёнка нашли и вернули родителям.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования улиц Центрального округа услышали по радиоэфиру информацию о пропаже 8-летней девочки. Её мать рассказала, что дочь ушла из дома на улице 19-я Линия около 15:00.

Росгвардейцы объехали улицы, находящиеся рядом с микрорайоном, и вскоре заметили маленькую девочку, идущую вдоль улицы 10 лет Октября. Испуганный ребенок попросил их отвезти её к маме. По пути девочка рассказала, что ей было страшно возвращаться домой по тёмным улицам.

Выяснилось, что после обеда она пошла на прогулку, а потом в кинотеатр, воспользовавшись отсутствием взрослых. В это время вернувшаяся после работы женщина обнаружила пропажу дочери и стала обзванивать всех друзей и знакомых, а после объезжать возможные места нахождения дочери. Поздно вечером она обратилась в правоохранительные органы.

Отметим, что телефон девочки накануне сдали в ремонт, поэтому воспользоваться им было невозможно. В настоящее время ребёнок вернулся домой.

Теги  •  #поиски пропавших #ребенок #Росгвардия

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  18 мая 2017, 20:05

Интересно, как же такого ребенка вообще отпустили одного на улицу, куда смотрели родители?

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