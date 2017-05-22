Омский следователь помог поймать пьяного угонщика автомобиля

Житель Иркутской области угнал машину у своего знакомого после совместной пьянки. Нарушителя заметил сотрудник омского отделения Следственного комитета РФ и позвонил в полицию.

Инцидент произошёл ещё 17 мая, но о нём стало известно только сегодня. Вечером того дня в дежурную часть Госавтоинспекции позвонил омич, который сообщил, что преследует красный автомобиль ВАЗ-111130 на проспекте Маркса. По словам позвонившего, водитель "Оки" пьян, он нарушает ПДД и не уступает пешеходам на переходе.

Через несколько минут на улицу Масленникова уже прибыл ближайший экипаж ДПС, который потребовал остановиться, однако нарушитель не отреагировал. На улице Шебалдина водитель "Оки" внезапно свернул в переулок, вылез через пассажирскую дверь и попытался скрыться.

Полицейские задержали беглеца совместно с преследовавшим его звонившим мужчиной, который оказался следователем 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области. Выяснилось, что за рулём "Оки" находился 20-летний житель Иркутской области.

Мужчина выпивал вместе со своим знакомым у него в гостях. Затем втайне от хозяина он взял ключи от машины и решил покататься по городу. О пропаже авто владелец узнал только от сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон", а также составлен административный протокол по ст. 12.3 КоАП РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ поскольку подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Угнанную машину вернули владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.