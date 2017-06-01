Полицейские задержали омичку с порохом

Сотрудники Омского ЛУ МВД России во время отработки оперативной информации задержали 47-летнюю омичку на перроне станции Называевская. Служебная овчарка по кличке Ян нашла у женщины порох. Транспортные полицейские отвели омичку в дежурную комнату полиции.

В ходе личного досмотра у подозреваемой в кармане плаща была обнаружена картонная коробочка с сыпучим веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество - это дымный порох весом 180 граммов.

Омичка признала свою вину и объяснила, что порох остался от покойного мужа, у которого была лицензия на хранение, ношение, приобретение оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222.1 УК РФ.