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Полицейские задержали омичку с порохом
Происшествия  •   1 июня 2017, 12:57  •  печать

Полицейские задержали омичку с порохом

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В Омской области сотрудники транспортной полиции задержали женщину со 180 граммами пороха.

Сотрудники Омского ЛУ МВД России во время отработки оперативной информации задержали 47-летнюю омичку на перроне станции Называевская. Служебная овчарка по кличке Ян нашла у женщины порох. Транспортные полицейские отвели омичку в дежурную комнату полиции.

В ходе личного досмотра у подозреваемой в кармане плаща была обнаружена картонная коробочка с сыпучим веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество - это дымный порох весом 180 граммов.

Омичка признала свою вину и объяснила, что порох остался от покойного мужа, у которого была лицензия на хранение, ношение, приобретение оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222.1 УК РФ.

Теги  •  #Порох #транспортная полиция #уголовное дело

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  1 июня 2017, 13:08

И зачем ей надо было это?

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