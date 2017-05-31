Двое мужчин приехали в Омск, чтобы сбыть героин

В Омске будут судить двух мужчин 32 и 35 лет, приехавших из другого города. Они обвиняются в контрабанде наркотиков.

Следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении двух иногородних граждан 32 и 35 лет, обвиняемых в контрабанде и покушении на сбыт героина. Оперативники задержали злоумышленников возле дома на Иртышской набережной, где они арендовали квартиру.

Во время личного досмотра в руках каждого были обнаружены полиэтиленовые пакеты, внутри которых были пластиковые бутылки с героином. Общий вес наркотиков составил 3 кг.

По версии следствия, подозреваемые приехали в Омскую область через границу на территории Черлакского района на ВАЗ-21043. В багажнике авто они спрятали запрещённые вещества. Впоследствии злоумышленники расфасовали героин по пластиковым бутылкам и собирались сбыть.

На время расследования подозреваемых арестовали. В настоящее время уголовное дело передано в суд. За совершение преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области