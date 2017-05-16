В Омске будут судить 20-летнего экстремиста за посты в соцсетях

20-летний омич почти полтора года публиковал экстремистские материалы в нескольких соцсетях. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего омича, который обвиняется в экстремистской деятельности с использованием интернета. Установлено, что с апреля 2015 года по август 2016 года подозреваемый с помощью мобильного телефона публиковал в трёх социальных сетях графические изображения, записи и аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека или группы людей по признакам расы и происхождения, а также призывы к экстремистской деятельности.

Информация находилась в открытом доступе. Свою вину подозреваемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.