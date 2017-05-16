В Омске будут судить 20-летнего экстремиста за посты в соцсетях
Происшествия  •  16 мая 2017, 16:43, последнее обновление 16 мая 2017, 17:01  •  печать

В Омске будут судить 20-летнего экстремиста за посты в соцсетях

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20-летний омич почти полтора года публиковал экстремистские материалы в нескольких соцсетях. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего омича, который обвиняется в экстремистской деятельности с использованием интернета. Установлено, что с апреля 2015 года по август 2016 года подозреваемый с помощью мобильного телефона публиковал в трёх социальных сетях графические изображения, записи и аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека или группы людей по признакам расы и происхождения, а также призывы к экстремистской деятельности.

Информация находилась в открытом доступе. Свою вину подозреваемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #соцсеть #суд #уголовное дело #экстремизм

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