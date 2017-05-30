В Омске будут судить экс-полицейского за махинации с недвижимостью

В Омске перед судом предстанет 38-летний Юрий Бусел, обвиняемый в мошенничестве. Бывший полицейский продавал квартиры без согласия их владельцев.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего Юрия Бусела. Он обвиняется по части 4 ст. 159 УК РФ.

По мнению следствия, Юрий Бусел, находясь в должности участкового уполномоченного отдела полиции № 19 УМВД России по городу Омску, вошёл в состав ОПГ, занимающейся мошенничеством с недвижимостью. В период с 2009 по 2014 год обвиняемый находил социально-незащищённых омичей, в собственности у которых находились квартиры или частные дома.

Пользуясь своей должностью, он входил в доверие к людям и предлагал помощь с продажей квартиры, оплатой долгов или обмене жилья на более дешёвое. Получив от них согласие, Бусел имел доступ к документам, которые подделывал, продавая квартиры якобы без жильцов. Однако покупатели не могли оформить жильё в собственность, поскольку оказывалось, что дома принадлежат другим людям.

Таким образом обвиняемый с помощью сообщников обманул восемь человек на сумму более 7,6 млн руб. Из полиции он был уволен за совершение преступления. Свою вину Юрий Бусел признал в полном объёме. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Омска для рассмотрения.