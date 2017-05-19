В Омске пьяный мужчина избил приехавшего к нему на помощь медика
Происшествия  •  19 мая 2017, 15:56, последнее обновление 19 мая 2017, 15:58  •  печать

В Омске пьяный мужчина избил приехавшего к нему на помощь медика

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Омский врач попытался оказать помощь лежащему без сознания мужчине, но тот очнулся и ударил медика кулаком в грудь.

Бригада медиков возвращалась на автомобиле скорой помощи в БСМП сдавать смену после ночного дежурства. На улице 4-й Челюскинцев их машину остановила компания молодых людей. Омичи сообщили медикам, что около гаражей неподалёку лежит человек, которому требуется помощь. Врач проследовал к месту и попытался оказаться помощь мужчине, но тот пришёл в себя и напал на работника больницы.

- Гражданин начал вести себя крайне агрессивно, выкрикивал угрозы и оскорбления. После этого он напал на доктора. В ходе многочисленных замахов руками и ногами, мужчина нанёс медику удар в область грудной клетки, - рассказали в пресс-службе омского управления Росгвардии. - Врач, увернувшись от остальных замахов нетрезвого мужчины, нажал на тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали правонарушителя.

35-летнего драчуна доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там выяснилось, что он ранее был судим.

По факту нападения на бригаду скорой помощи СУ СК России по Омской области инициировало доследственную проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, в том числе проверить информацию о нанесении телесных повреждений фельдшеру.

Добавим, что за последнее время это не первый случай. Вчера "Омск Здесь" сообщал о раненном ножом мужчине, который набросился с кулаками на приехавших к нему на помощь медикам. Ещё раньше, 5 апреля, сообщалось о нетрезвом мужчине, который после заданного вопроса о состоянии здоровья набросился на работника скорой помощи и чуть не задушил его.

Теги  •  #врач #избиение #пьянство #скорая помощь #следственный комитет

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  19 мая 2017, 16:12

Если так пойдет и дальше, медикам понадобятся бронежилеты и оружие, или же, придется выезжать на вызовы в сопровождении полиции.

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