Фестиваль 1200x90
Омская пенсионерка дважды убила своих сожителей в День Победы
Происшествия  •  10 мая 2017, 15:10, последнее обновление 10 мая 2017, 15:26  •  печать

Омская пенсионерка дважды убила своих сожителей в День Победы

Автор:

Накануне в Омске 64-летняя пенсионерка убила своего сожителя. Аналогичное преступление она совершила семь лет назад. Тогда инцидент тоже произошёл 9 мая.

Вчера, 9 мая, в своей квартире, расположенной в доме на улице 14-й Чередовой, было обнаружено тело 72-летнего мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности). К преступлению оказалась причастна 64-летняя сожительница погибшего. В настоящее время она задержана.

По версии следствия, сожители вместе выпивали. Женщина решила нарезать овощи в салат, когда мужчина подошёл к ней и начал высказывать претензии на счёт совместного быта. Омичка ударила его ножом в руку, повредив артерию, после чего мужчина скончался от большой кровопотери. Добавим, что подозреваемая ранее была судима за аналогичное преступление: 9 мая 2010 года она также ударила ножом бывшего сожителя, после чего он скончался. В настоящее время следствие продолжается.

Теги  •  #рецидивист #убийство #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  10 мая 2017, 15:34

Все отмечают великий праздник по-разному. Для некоторых это повод крепко выпить, а последствия непредсказуемы.

Ответить
Последние новости
Депутаты Горсовета не доверяют омскому правительству  •  сегодня, 16:33
LIVE: "Омская арт-резиденция"  •  сегодня, 16:30  •    •  Live
Омский банкир Мацелевич из СИЗО заявил о рейдерском захвате "Первой гильдии строителей"  •  сегодня, 16:12
Прокуратура Омской области заинтересовалась разрушением автодороги талыми водами  •  сегодня, 15:55
Омский сенатор назвала налог на малодетность провокацией  •  сегодня, 15:50  •   1
В Омске завершат благоустройство сквера у ДК "Железнодорожник"  •  сегодня, 15:37
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400