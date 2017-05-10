Омская пенсионерка дважды убила своих сожителей в День Победы

Накануне в Омске 64-летняя пенсионерка убила своего сожителя. Аналогичное преступление она совершила семь лет назад. Тогда инцидент тоже произошёл 9 мая.

Вчера, 9 мая, в своей квартире, расположенной в доме на улице 14-й Чередовой, было обнаружено тело 72-летнего мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности). К преступлению оказалась причастна 64-летняя сожительница погибшего. В настоящее время она задержана.

По версии следствия, сожители вместе выпивали. Женщина решила нарезать овощи в салат, когда мужчина подошёл к ней и начал высказывать претензии на счёт совместного быта. Омичка ударила его ножом в руку, повредив артерию, после чего мужчина скончался от большой кровопотери. Добавим, что подозреваемая ранее была судима за аналогичное преступление: 9 мая 2010 года она также ударила ножом бывшего сожителя, после чего он скончался. В настоящее время следствие продолжается.