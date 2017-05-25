Сотрудник ЧОПа расстрелял омича, напавшего на продавцов с ножом

Работник ЧОПа четыре раза выстрелил в мужчину, который угрожал продавцам магазина, а позже и самому охраннику. Полиция проводит проверку.

Предварительно установлено, что около 14:00 в охранное предприятие поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в магазине, расположенном в Ленинском округе. Прибывший по указанному адресу охранник узнал от продавцов, что неизвестный мужчина с ножом угрожал им убийством, после чего скрылся.

Работник ЧОПа объяснил полицейским, что проследовал за опасным омичом. Во дворе жилого дома на улице Крылова он обнаружил похожего по описанию мужчину, который стал угрожать охраннику убийством, приблизившись к нему с ножом в руке.

Сотрудник охранного предприятия сделал предупредительный выстрел в воздух из боевого пистолета "ИЖ-712", а затем четыре раза выстрелил в неизвестного. После чего позвонил в полицию и вызвал бригаду скорой помощи.

В результате происшествия 57-летний мужчина с огнестрельными ранениями попал в больницу. В настоящее время полиция проводит проверку.