Омич через интернет продал несуществующий фотоаппарат
Происшествия  •  28 мая 2017, 15:31, последнее обновление 28 мая 2017, 15:37  •  печать

Омич через интернет продал несуществующий фотоаппарат

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Жители Орловской и Сахалинской областей попались на удочку омского мошенника. Покупая товары через интернет, они лишись 13 тыс. руб.

В отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску полицейские расследуют два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевшими оказались жители Орловской и Сахалинской областей.

Оперативники, разбираясь в обстоятельствах преступлений, выяснили, что граждане лишились денежных средств, приобретая товары через интернет. На реквизиты указанные в переписке с продавцом, они перевели полную стоимость фотоаппарата и сотового телефона, но в назначенный срок заказ так и не получили. Общий материальный ущерб составил 13 тыс. руб.

Правоохранители выяснили, что обманывал доверчивых покупателей омич, проживающий по ул. 50 лет Профсоюзов. Именно из квартиры по этому адресу осуществлялся выход в интернет. Там же они и задержали молодого человека, который оказался причастен к мошенническим действиям.

В результате обыска полицейские изъяли планшет, мобильный телефон и сим-карты, оформленные на разных людей. Эксперты изучили учётные записи, с которых рассылались сообщения, а также по запросу получили информацию из банковской организации, подтверждающую поступления денежных средств на счёт подозреваемого. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в других регионах. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законодательством, – лишение свободы на срок до двух лет.

УМВД России по Омской области рекомендует омичам, решившим что-либо приобрести на сайте бесплатных объявлений, внимательно изучать информацию о товаре и ещё раз оценить все риски. Искать товары советуют в своём регионе и назначать встречи с продавцами лично, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить качество и состояние приобретаемых вещей. Если вас все-таки просят перечислить деньги на счёт в банке заранее, обещая направить товар по почте, вполне вероятно, вас обманывают.

Теги  •  #интернет #мошенничество #полиция

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Комментарии
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Анна Орлова  •  28 мая 2017, 16:42

И даже симок где-то на чужое имя напокупал (уже за это ему бы руки оторвать), а выходить в инет через прокси не научился, бестолочь.

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Евгений Ронин  •  28 мая 2017, 16:28

Что-то активизировались мошенники в интернете. Нужно разъяснять людям, как правильно совершать покупки во всемирной "паутине".

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