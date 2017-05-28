Омич через интернет продал несуществующий фотоаппарат

В отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску полицейские расследуют два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевшими оказались жители Орловской и Сахалинской областей.

Оперативники, разбираясь в обстоятельствах преступлений, выяснили, что граждане лишились денежных средств, приобретая товары через интернет. На реквизиты указанные в переписке с продавцом, они перевели полную стоимость фотоаппарата и сотового телефона, но в назначенный срок заказ так и не получили. Общий материальный ущерб составил 13 тыс. руб.

Правоохранители выяснили, что обманывал доверчивых покупателей омич, проживающий по ул. 50 лет Профсоюзов. Именно из квартиры по этому адресу осуществлялся выход в интернет. Там же они и задержали молодого человека, который оказался причастен к мошенническим действиям.

В результате обыска полицейские изъяли планшет, мобильный телефон и сим-карты, оформленные на разных людей. Эксперты изучили учётные записи, с которых рассылались сообщения, а также по запросу получили информацию из банковской организации, подтверждающую поступления денежных средств на счёт подозреваемого. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в других регионах. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законодательством, – лишение свободы на срок до двух лет.

УМВД России по Омской области рекомендует омичам, решившим что-либо приобрести на сайте бесплатных объявлений, внимательно изучать информацию о товаре и ещё раз оценить все риски. Искать товары советуют в своём регионе и назначать встречи с продавцами лично, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить качество и состояние приобретаемых вещей. Если вас все-таки просят перечислить деньги на счёт в банке заранее, обещая направить товар по почте, вполне вероятно, вас обманывают.