В Омске рецидивист украл 325 тысяч рублей и спрятал их под камень 
Происшествия  •  27 мая 2017, 14:49, последнее обновление 28 мая 2017, 15:31  •  печать

В Омске рецидивист украл 325 тысяч рублей и спрятал их под камень 

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Омич выкрал деньги из кармана куртки своей знакомой. Часть денег удалось вернуть потерпевшей, еще часть все еще не найдена.

В дежурную часть полиции пришла 44-летняя омичка с заявлением о краже денег из её квартиры, расположенной на улице 3-й Молодежной. Полицейские узнали, что женщина хранила 325 тыс. руб. в кармане куртки, висящей в шкафу. Подозреваемым стал её 44-летний знакомый, который последнее время несколько раз приходил к ней домой и предлагал купить продукты.

Злоумышленник был ранее судимым за тяжкие преступления. На допросе он рассказал, что заметил, где женщина хранит деньги. В один из дней он воспользовался тем, что оказался в комнате один, и украл крупную сумму денег из кармана верхней одежды. 100 тыс. руб. он положил на счет в банке под проценты, а вторую часть – спрятал под камень в палисанднике.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". В настоящее время часть похищенных денег возвращена владелице. Деньги, спрятанные под камнем, не были найдены.

Теги  •  #деньги #кража #полиция

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