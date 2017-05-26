Омские цыгане пожаловались на проблемы с интернетом

Как пишет "Забайкальский рабочий" со ссылкой на выступление Андрея Кулинича, в Омской области живет около 5 тыс. цыган. "Проблемы у всех, как правило, одинаковые: низкий уровень образования, трудности при устройстве на работу", - пояснил представитель диаспоры. У всех омских цыган есть полисы ОМС, однако получить медпомощь им сложно. Причина состоит в том, что поликлиники настаивают, чтобы пациенты записывались на приём через интернет, "а у многих цыганских семей и телевизора-то нет". Кроме того, по информации Кулинича, многие цыгане не могут разобрать, что написал врач в направлении. "Проблему низкой грамотности, на мой взгляд, нужно решать с привлечением вечерних школ. Что касается детей, то в Омской области отказались от их обучения в отдельных классах - это мешает социализации ребят", - посетовал председатель правления автономии.

Ещё одной проблемой омских цыган, по словам Андрея Кулинича, являются частые встречи с сотрудниками правоохранительных органов. "В таких вопросах приходится разбираться нередко, поскольку задерживают по поводу и без повода. В моей практике был случай, когда в ориентировке значилась женщина в возрасте 40 лет, а задержали 15-летнюю девушку", - пожаловался Кулинич. В качестве позитивного примера взаимодействия властей и диаспоры он привёл омский Дом дружбы, "объединивший представителей разных народов". Министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова, согласилась, что такой Дом дружбы нужно создавать и в Чите.