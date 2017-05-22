Омич убил топором жителя Камчатки, украл деньги и уехал домой
Происшествия  •  22 мая 2017, 16:24, последнее обновление 22 мая 2017, 16:25  •  печать

Омич убил топором жителя Камчатки, украл деньги и уехал домой

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Омич убил жителя Камчатского края обухом топора, украл у него деньги и уехал скрываться в родной город. Однако полицейские задержали злоумышленника, и скоро доставят под конвоем на полуостров.

8 мая 2017 года в лесном массиве неподалеку от улицы Юбилейной в селе Мильково Камчатского края было обнаружено тело 45-летнего местного жителя. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 50-летний омич.

Выяснилось, что в ночь с 1 на 2 мая между омичом и жителем Камчатки произошла ссора, во время которой злоумышленник несколько ударил оппонента обухом топора. После этого он украл деньги, сотовый телефон и уехал домой.

Полицейские задержали подозреваемого в Омске. В настоящее время он арестован и будет доставлен под конвоем на полуостров. СУ СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

Теги  •  #Камчатский край #топор #убийство #уголовное дело

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