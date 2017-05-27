В Омской области загорелся детский сад

Сегодня, 27 мая, в 7:08 в МЧС поступила информация о пожаре в деревне Северо-Любинское Омской области. Оказалось, что загорелось здание детского сада.

Потушить возгорание выехали 11 спасателей и 4 единицы техники. В 7:25 пожар удалось локализовать, а в 7:32 – окончательно ликвидировать. Другие подробности в пресс-службе МЧС России по Омской области пока не уточняются.