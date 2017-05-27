В Омской области загорелся детский сад

Сегодня, 27 мая, в 7:08 в МЧС поступила информация о пожаре в деревне Северо-Любинское Омской области. Оказалось, что загорелось здание детского сада.
Потушить возгорание выехали 11 спасателей и 4 единицы техники. В 7:25 пожар удалось локализовать, а в 7:32 – окончательно ликвидировать. Другие подробности в пресс-службе МЧС России по Омской области пока не уточняются.
Во время потушили, молодцы, теперь разобраться во всем, чтобы не повторить случившегося в других местах.
Скорее всего дело не в замыкании, а в компании не очень трезвых людей, которым выпить больше негде.
Хорошо, что время пожара не предполагает наличия детей в помещениях, если бы это случилось днем, то могли быть жертвы среди людей.
Дело к лету. Детей поменьше придется распределять по другим детсадам. Замыкание?
Ба! Да это в селе! Тогда все хуже.