В Омской области загорелся детский сад
Происшествия  •  27 мая 2017, 11:14, последнее обновление 27 мая 2017, 11:16  •  печать

В Омской области загорелся детский сад

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Утром в Любинском районе четыре пожарных автомобиля тушили детский сад.

Сегодня, 27 мая, в 7:08 в МЧС поступила информация о пожаре в деревне Северо-Любинское Омской области. Оказалось, что загорелось здание детского сада.

Потушить возгорание выехали 11 спасателей и 4 единицы техники. В 7:25 пожар удалось локализовать, а в 7:32 – окончательно ликвидировать. Другие подробности в пресс-службе МЧС России по Омской области пока не уточняются.

Теги  •  #детский сад #МЧС #пожар

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  27 мая 2017, 13:02

Во время потушили, молодцы, теперь разобраться во всем, чтобы не повторить случившегося в других местах.

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Сергей Остапенко  •  27 мая 2017, 12:37

Скорее всего дело не в замыкании, а в компании не очень трезвых людей, которым выпить больше негде.

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Елена Головина  •  27 мая 2017, 12:05

Хорошо, что время пожара не предполагает наличия детей в помещениях, если бы это случилось днем, то могли быть жертвы среди людей.

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Сергей Кузнецов  •  27 мая 2017, 11:54

Дело к лету. Детей поменьше придется распределять по другим детсадам. Замыкание?

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Сергей Кузнецов  •  27 мая 2017, 11:55

Ба! Да это в селе! Тогда все хуже.

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