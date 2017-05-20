В Омске насильник-рецидивист надругался над 17-летней школьницей

Сотрудники Следственного комитета задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый увидел на улице несовершеннолетнюю девушку, подошёл к ней и, угрожая физической расправой, увёл в безлюдное место. В кустах мужчина жестоко избил испуганную школьницу, а затем изнасиловал.

- Девушка смогла подробно описать внешность мужчины, который благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции через несколько часов был задержан, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

В отделении сотрудники правоохранительных органов установили личность насильника. Как оказалось, ранее он был судим за аналогичное преступление и разбой.

Сейчас по факту изнасилования школьницы проводятся следственные действия.