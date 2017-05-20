В Омске насильник-рецидивист надругался над 17-летней школьницей
Происшествия  •  20 мая 2017, 13:10, последнее обновление 20 мая 2017, 13:12  •  печать

В Омске насильник-рецидивист надругался над 17-летней школьницей

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Ранее судимый мужчина силой заставил несовершеннолетнюю девушку пойти с ним в безлюдное место. 

Сотрудники Следственного комитета задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый увидел на улице несовершеннолетнюю девушку, подошёл к ней и, угрожая физической расправой, увёл в безлюдное место. В кустах мужчина жестоко избил испуганную школьницу, а затем изнасиловал. 

- Девушка смогла подробно описать внешность мужчины, который благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции через несколько часов был задержан, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. 

В отделении сотрудники правоохранительных органов установили личность насильника. Как оказалось, ранее он был судим за аналогичное преступление и разбой. 

Сейчас по факту изнасилования школьницы проводятся следственные действия. 

Теги  •  #изнасилование #следственный комитет #школьница

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