Омский пенсионер не поддался на уговоры мошенников
Происшествия  •  20 мая 2017, 17:55, последнее обновление 20 мая 2017, 17:57  •  печать

Омский пенсионер не поддался на уговоры мошенников

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Житель Октябрьского округа отказался переводить 150 тыс. рублей для мнимого спасения сына от ответственности за ДТП.

СУ УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Житель Октябрьского округа обратился в правоохранительные органы с рассказом о том, что ночью ему позвонили неизвестные, которые выдавали себя за полицейских. От пенсионера они хотели получить 150 тыс. рублей за то, что якобы его сын стал виновником ДТП.

Мужчина был информирован о таком распространённом способе мошенничества и стал задавать наводящие вопросы. Мошенники тут же прекратили разговор, отказавшись даже представиться. Сын потерпевшего в этот момент находился дома, что подтвердил контрольный звонок.

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к преступлению лиц и всех обстоятельств произошедшего.

Теги  •  #ДТП #мошенничество

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  20 мая 2017, 18:11

Вряд ли удастся задержать мошенников, карточки после обмана просто выбрасывают и найти мошенников почти невозможно.

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Nataly Petroff  •  20 мая 2017, 19:11

Когда-нибудь они погорят точно. А дед молодец, сориентировался. Обычно у родственников мозг напрочь отключается.

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