Омский пенсионер не поддался на уговоры мошенников

СУ УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Житель Октябрьского округа обратился в правоохранительные органы с рассказом о том, что ночью ему позвонили неизвестные, которые выдавали себя за полицейских. От пенсионера они хотели получить 150 тыс. рублей за то, что якобы его сын стал виновником ДТП.

Мужчина был информирован о таком распространённом способе мошенничества и стал задавать наводящие вопросы. Мошенники тут же прекратили разговор, отказавшись даже представиться. Сын потерпевшего в этот момент находился дома, что подтвердил контрольный звонок.

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к преступлению лиц и всех обстоятельств произошедшего.