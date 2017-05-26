Предприимчивый омич отправил почтой 5 кг гашиша в микроволновке

Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Владимира Ганжуры. Он обвиняется в незаконном хранении крупной партии наркотиков.

Установлено, что 11 августа 2016 года подозреваемый с помощью почты одной из транспортных компаний отправил гашиш из Санкт-Петербурга в Омск, указав в качестве получателя своего знакомого. За помощь обвиняемый обещал ему 30 тыс. руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Омской области обнаружили и изъяли посылку в офисе транспортной компании. В коробке находилась микроволновая печь, внутри которой оказались плитки гашиша общей массой почти 5 кг. Наркотики были изъяты и подменены на муляж в виде 10 кусков мыла.

25 августа 2016 года посылка пришла знакомому Ганжуры, который был задержал сразу после её вскрытия у себя дома. Сам же обвиняемый скрылся с места преступления, свою вину ни на следствии, ни в суде он не признал.

Из-за того, что у Владимира Ганжуры есть дети, находящихся у него на иждивении, суд приговорил его к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. руб. В настоящее время прокуратура оспорила судебное решение в порядке апелляции, посчитав наказание слишком мягким.