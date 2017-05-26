Омич, убивший главу охотобщества, заплатит 300 тысяч за его смерть
Происшествия  •  26 мая 2017, 10:00, последнее обновление 26 мая 2017, 10:07  •  печать

Омич, убивший главу охотобщества, заплатит 300 тысяч за его смерть

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Евгений Литвинов, нечаянно застреливший на охоте председателя Седельниковского районного общества охотников и рыболовов, выплатит компенсацию супруге убитого. Суд не стал лишать его свободы за причинение смерти по неосторожности.

Тарский районный суд вынес приговор по уголовному делу 49-летнего Евгения Литвинова. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности. 2 января 2017 года он охотился в лесу Екатерининского сельского поселения Тарского района. Как считает следствие, он, не убедившись в отсутствии людей, выстрелил по неясно видимой цели. В итоге попал в знакомого - председателя Седельниковского районного общества охотников и рыболовов. Мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте.

Литвинов вину в преступлении признал, пояснив: выстрелил в сидящего в кустах друга по ошибке, перепутав его силуэт с глухарём.

Тарский городской суд Омской области назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу супруги потерпевшего 300 тыс. руб. в счёт компенсации причинённого морального вреда.

Теги  •  #охота #суд #убийство

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Комментарии
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Анна Мишина  •  26 мая 2017, 10:34

Скорее всего стрелявший был пьян и вообще приговор слишком мягкий за убийство.

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Влад Никитин  •  26 мая 2017, 10:40

Да, даже нечаянное убийство все равно является убийством, слишком мягкий приговор получил виновный.

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