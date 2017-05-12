Мошенник вымогал деньги у омских пенсионеров, представляясь сотрудником банка

В полицию обратились 16 жителей Омска, которые сообщили о том, что их обманул мошенник. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что каждый из потерпевших для оформления кредита обращался за помощью к мужчине, который представлялся сотрудником банка.
Мужчина назначал встречи на площади Ленина и просил заявителей оформить микрозаймы якобы для улучшения кредитной истории. После того, как он получал деньги, переставал выходить на связь.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый скрывается в соседнем регионе. С помощью новосибирских коллег злоумышленник был задержан на съёмной квартире.
По версии следствия, мошенник поместил объявление в газете. Ссылаясь на связи в банке, он убеждал омичей, большая часть которых оказалась пенсионерами, в беспрепятственном оформлении кредита. Общий ущерб составил около 700 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключён под стражу.
Мошенники никогда не дремлют. Но сколько можно быть такими наивными? Хорошо еще, что аферистов ловят.