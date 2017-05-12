Мошенник вымогал деньги у омских пенсионеров, представляясь сотрудником банка

Мошенник обманул 16 жителей Омска, обманом выманив у них около 700 тыс. руб. Злоумышленника удалось задержать в Новосибирской области.

В полицию обратились 16 жителей Омска, которые сообщили о том, что их обманул мошенник. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что каждый из потерпевших для оформления кредита обращался за помощью к мужчине, который представлялся сотрудником банка.

Мужчина назначал встречи на площади Ленина и просил заявителей оформить микрозаймы якобы для улучшения кредитной истории. После того, как он получал деньги, переставал выходить на связь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый скрывается в соседнем регионе. С помощью новосибирских коллег злоумышленник был задержан на съёмной квартире.

По версии следствия, мошенник поместил объявление в газете. Ссылаясь на связи в банке, он убеждал омичей, большая часть которых оказалась пенсионерами, в беспрепятственном оформлении кредита. Общий ущерб составил около 700 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключён под стражу.