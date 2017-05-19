Омича отправили в колонию на 14 лет за 700 граммов наркотиков

В Омске осудили 34-летнего мужчину, обвиняемого в попытке сбыта 700 граммов наркотиков. Суд отправил его в колонию строгого режима на 14 лет.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении неработающего 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков с помощью интернета в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с января по 27 февраля 2016 года омич незаконно купил "соль" весом более 700 граммов. 25 февраля он приехал на своем автомобиле из Читы в Омск, где стал искать через интернет покупателей запрещённого вещества. Однако он не успел осуществить свои планы, потому что был задержан сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра и осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты 23 полиэтиленовых пакета с запрещённым веществом. Свою вину в совершении преступления он не признал. Октябрьский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.