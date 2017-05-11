Омич отправится под суд за экстремистские посты в соцсетях

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего омича, который на протяжении двух лет публиковал в соцсетях экстремистские записи.

Прокурор Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Александра Артамонова. Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, совершённых публично с использованием интернета.

Установлено, что с мая 2012 года по январь 2014 года омич с помощью своего компьютера выкладывал в одну из соцсетей графические изображения, записи и аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам расы и происхождения. Просмотреть эту информацию могло неограниченное количество людей.

Свою вину в совершении преступления Артамонов признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Омичу грозит до трёх лет лишения свободы.