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Омич отправится под суд за экстремистские посты в соцсетях
Происшествия  •  11 мая 2017, 11:38, последнее обновление 11 мая 2017, 11:39  •  печать

Омич отправится под суд за экстремистские посты в соцсетях

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В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего омича, который на протяжении двух лет публиковал в соцсетях экстремистские записи.

Прокурор Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Александра Артамонова. Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, совершённых публично с использованием интернета.

Установлено, что с мая 2012 года по январь 2014 года омич с помощью своего компьютера выкладывал в одну из соцсетей графические изображения, записи и аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам расы и происхождения. Просмотреть эту информацию могло неограниченное количество людей.

Свою вину в совершении преступления Артамонов признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Омичу грозит до трёх лет лишения свободы.

Теги  •  #соцсеть #суд #уголовное дело #экстремизм

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