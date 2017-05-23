Омич с напильником пытался ограбить алкогольный магазин
Происшествия  •  23 мая 2017, 17:11  •  печать

Омич с напильником пытался ограбить алкогольный магазин

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В Омске мужчина, вооружившись напильником, пытался вырвать решётку с окна и проникнуть в магазин с алкоголем.

Сегодня, 23 мая, около 00:40 экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Омской области узнал по рации о звонке омича, проживающего на улице Козицкого. Мужчина сообщил, что неизвестный пытается вырвать оконную решётку в магазине с алкоголем.

Приближаясь к месту происшествия, силовики заметили человека, выбежавшего со стороны указанного дома. Мужчина попытался спрятаться в тёмных дворах, но скоро был задержан. С собой у него оказался напильник по металлу.

Сотрудники УВО заметили признаки проникновения в помещение: оконное стекло было разбито, металлическая решетка деформирована и повреждена с помощью напильника. После чего узнали, кто владеет магазином, и сообщили ему о происшествии.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый за кражи и грабежи омич. В настоящее время он передан полиции.

Теги  •  #алкоголь #Росгвардия

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  23 мая 2017, 20:03

Оригинальное орудие взлома. Видимо, очень хотелось выпить, если ничего эффективнее не придумал.

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