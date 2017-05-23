В Омске рецидивистка обокрала работодателя на 28 тысяч рублей

В Омске семь раз судимая продавщица магазина украла из кассы 28 тыс. руб., а затем не вышла на работу и перестала отвечать на звонки. В настоящее время злоумышленницу задержали.

Дознаватель отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по статье "Кража". В совершении преступления подозревается 42-летняя жительница Кировского округа. В настоящее время она задержана.

С заявлением о краже в полицию пришёл директор продуктового магазина, расположенного на улице Ватутина. Оказалось, что он обнаружил пропажу денег из кассы, а проведённый товароведческий учёт подтвердил недостачу выручки в размере более 28 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что преступление могла совершить одна из продавцов, чья смена была в день кражи. На следующий день предположение полицейских подтвердилось - женщина не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки.

Оперативники узнали, где проживает предполагаемая злоумышленница и задержали её. Оказалось, что ранее женщина уже 7 раз привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.