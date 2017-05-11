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В Омске по горячим следам поймали рецидивиста, укравшего ноутбук из купе поезда
Происшествия  •  11 мая 2017, 16:24, последнее обновление 11 мая 2017, 16:44  •  печать

В Омске по горячим следам поймали рецидивиста, укравшего ноутбук из купе поезда

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В Омске транспортная полиция задержала рецидивиста, который похитил ноутбук у женщины, ехавшей в поезде по маршруту "Кисловодск - Новокузнецк".

На перроне станции Омск к сотрудникам транспортной полиции обратилась пассажирка поезда "Кисловодск - Новокузнецк". Женщина рассказала, что из рундука под полкой пропал ноутбук. Она объяснила, что вышла на перрон с ребёнком, когда поезд приехал на станцию. Вернувшись обратно, женщина узнала от соседей по поезду, что заходил незнакомый мужчина, который открыл рундук и похитил ноутбук.

Сотрудники Омского ЛУ МВД России начали проверять близлежащие ломбарды, в одном из которых обнаружили похищенный ноутбук. Оказалось, что владелец ломбарда принял гаджет, не подозревая, что он краденый: мужчина рассказал, что ему срочно нужны деньги, чтобы уехать на родину и показал свои документы. Подозреваемым оказался неоднократно судимый 32-летний уроженец Казахстана, который освободился из исправительной колонии только 5 мая.

Спустя полчаса после совершения преступления подозреваемый был задержан сотрудниками омского ЛУ МВД России в рейсовом автобусе следовавшим в Павлодар. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги  •  #видео #ноутбук #поезд #рецидивист #транспортная полиция

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Комментарии
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Злата Маркова  •  11 мая 2017, 19:18

Даже недели не погулял на воле! Ясно, что он неисправим, а пассажирам поезда нельзя оставлять ценные вещи без присмотра.

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