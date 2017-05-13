В Омске 15-летний школьник угнал три автомобиля

Дознаватель отдела полиции направил в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в угоне трёх автомобилей. Заявление о первом преступлении поступило 22 марта. Его принес владелец автомобиля ВАЗ-21063, который объяснил, что накануне вечером припарковал свое авто у ворот домовладения на улице 10-й Северной. Пропажу машины он обнаружил только утром следующего дня.

Второе заявление было зарегистрировано 3 апреля по обращению владельца ВАЗа-21053. Его транспортное средство угнали с автомобильной стоянки на улице Орджоникидзе. Третья заявительница рассказала, что её машина пропала от жилого дома, расположенного на улице Арктической.

Сотрудники полиции установили местонахождение пропавших автомобилей и возбудили уголовные дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлениям причастен 15-летний подросток, который в 2016 году был судим за кражи, грабежи и угоны. Школьник рассказал, что угонял машины, чтобы покататься по городу, после чего оставлял автомобили на дороге.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Юному омичу грозит до 4 лет лишения свободы.