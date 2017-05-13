В Омске 15-летний школьник угнал три автомобиля
Происшествия  •  13 мая 2017, 18:10, последнее обновление 13 мая 2017, 18:17  •  печать

В Омске 15-летний школьник угнал три автомобиля

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15-летний подросток-рецидивист угонял машины, чтобы покататься по городу.

Дознаватель отдела полиции направил в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в угоне трёх автомобилей. Заявление о первом преступлении поступило 22 марта. Его принес владелец автомобиля ВАЗ-21063, который объяснил, что накануне вечером припарковал свое авто  у ворот домовладения на улице 10-й Северной. Пропажу машины он обнаружил только утром следующего дня.

Второе заявление было зарегистрировано 3 апреля по обращению владельца ВАЗа-21053. Его транспортное средство угнали с автомобильной стоянки на улице Орджоникидзе. Третья заявительница рассказала, что её машина пропала от жилого дома, расположенного на улице Арктической.

Сотрудники полиции установили местонахождение пропавших автомобилей и возбудили уголовные дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлениям причастен 15-летний подросток, который в 2016 году был судим за кражи, грабежи и угоны. Школьник рассказал, что угонял машины, чтобы покататься по городу, после чего оставлял автомобили на дороге.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Юному омичу грозит до 4 лет лишения свободы.

Теги  •  #автомобиль #подросток #рецидивист #угон

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  13 мая 2017, 18:57

Очень плохо, что парень начинает жизнь с преступлений и отбывания срока наказания. остаётся только удивляться его "воспитанию"! Что у него за родители, куда они смотрели и как воспитывали сына? А что с ним будет, когда он повзрослеет? Надеюсь, когда-нибудь он задумается над своей жизнью.

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