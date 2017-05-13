В Омске 15-летний школьник угнал три автомобиля

Дознаватель отдела полиции направил в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в угоне трёх автомобилей. Заявление о первом преступлении поступило 22 марта. Его принес владелец автомобиля ВАЗ-21063, который объяснил, что накануне вечером припарковал свое авто у ворот домовладения на улице 10-й Северной. Пропажу машины он обнаружил только утром следующего дня.
Второе заявление было зарегистрировано 3 апреля по обращению владельца ВАЗа-21053. Его транспортное средство угнали с автомобильной стоянки на улице Орджоникидзе. Третья заявительница рассказала, что её машина пропала от жилого дома, расположенного на улице Арктической.
Сотрудники полиции установили местонахождение пропавших автомобилей и возбудили уголовные дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлениям причастен 15-летний подросток, который в 2016 году был судим за кражи, грабежи и угоны. Школьник рассказал, что угонял машины, чтобы покататься по городу, после чего оставлял автомобили на дороге.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Юному омичу грозит до 4 лет лишения свободы.
Очень плохо, что парень начинает жизнь с преступлений и отбывания срока наказания. остаётся только удивляться его "воспитанию"! Что у него за родители, куда они смотрели и как воспитывали сына? А что с ним будет, когда он повзрослеет? Надеюсь, когда-нибудь он задумается над своей жизнью.