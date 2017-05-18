В Омской области убили главбуха управления Минтруда и соцразвития Азовского района
Происшествия  •  18 мая 2017, 11:43, последнее обновление 18 мая 2017, 11:53  •  печать

В Омской области убили главбуха управления Минтруда и соцразвития Азовского района

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Следственный комитет ведёт расследование убийства 28-летнего бухгалтера управления Минтруда и соцразвития Азовского района, тело которой нашли в своём доме 16 мая.

16 мая около 17:00 в селе Азово Омской области в собственном доме было обнаружено тело 28-летней женщины с ножевым ранением. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье убийство, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время осмотра помещения выяснилось, что из дома пропали все деньги и ценные вещи, а также украшения, которые носила женщина, пишет "Ом1". Также стало известно, что она работала главным бухгалтером в управлении Минтруда и соцразвития Азовского района.

Были изъяты вещественные доказательства, проводятся опросы свидетелей. Следователи проверяют различные версии случившегося, в том числе убийства из корыстных побуждений. Проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого. Расследование продолжается.

Теги  •  #бухгалтер #следственный комитет #убийство

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  18 мая 2017, 11:48

Скорее всего, убийство не связано с занимаемой должностью. Хотя нужно проверять все версии, ограбление может запутать следствие.

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