В Омской области убили главбуха управления Минтруда и соцразвития Азовского района

Следственный комитет ведёт расследование убийства 28-летнего бухгалтера управления Минтруда и соцразвития Азовского района, тело которой нашли в своём доме 16 мая.

16 мая около 17:00 в селе Азово Омской области в собственном доме было обнаружено тело 28-летней женщины с ножевым ранением. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье убийство, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время осмотра помещения выяснилось, что из дома пропали все деньги и ценные вещи, а также украшения, которые носила женщина, пишет "Ом1". Также стало известно, что она работала главным бухгалтером в управлении Минтруда и соцразвития Азовского района.

Были изъяты вещественные доказательства, проводятся опросы свидетелей. Следователи проверяют различные версии случившегося, в том числе убийства из корыстных побуждений. Проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого. Расследование продолжается.