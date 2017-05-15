Омичу грозит пожизненное заключение за убийство двух человек
Общество  •  15 мая 2017, 11:11, последнее обновление 15 мая 2017, 11:36  •  печать

Омичу грозит пожизненное заключение за убийство двух человек

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В Омске будут судить мужчину, который сжёг частный дом вместе с людьми.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года на улице 5-й Чередовой. 33-летний Виталий Пятков и трое его знакомых распивали в этот день алкоголь в частном доме. Неожиданно между будущим поджигателем и его друзьями произошла ссора, после которой Пятков решил уйти, предварительно пригрозив своим обидчикам убийством. Друзья не восприняли его слова всерьёз и легли спать, а спустя несколько часов погибли.

- Во исполнение угрозы Виталий Пятков вернулся к дому. Убедившись, что они спят, он поджёг вещи на веранде дома и скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В результате пожара двое человек погибли, а третий получил лёгкий вред здоровью. Также огнём был уничтожен дом. Сумма ущерба превысила 300 тыс. руб.

По факту убийства и покушения было возбуждено уголовное дело, подозреваемый вскоре был задержан и заключён под стражу. Во время следствия он частично признал свою вину. Вскоре в Омском областном суде должен начаться процесс по этому делу, поскольку первый заместитель прокурора уже утвердил обвинительное заключение и направил материалы для рассмотрения по существу. Виталию Пяткову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги  •  #поджог #пожизненный срок #прокуратура #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Монин  •  15 мая 2017, 14:06

Наверное, пожизненное это максимум по этой статье. В реальности будет все как решит суд. Может, так и присудит.

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Алёна Ярошевич  •  15 мая 2017, 11:33

Жестокие преступления так и должны наказываться, таким людям не место в обществе.

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