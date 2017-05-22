В Омске у сотрудника нефтяной компании угнали дорогой джип
Происшествия  •  22 мая 2017, 09:46, последнее обновление 22 мая 2017, 09:47  •  печать

В Омске у сотрудника нефтяной компании угнали дорогой джип

Автор:

Вору удалось проникнуть в салон Land Cruiser Prado, отключив сигнализацию.

В прошедшую субботу в полицию обратился начальник цеха АО "Транснефть - Западная Сибирь" с заявлением о пропаже его автомобиля - Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,3 млн руб. Авто он оставил на ночь возле своего дома по ул. Моторная. Об этом сообщает "Вечерний Омск".

Правоохранителям удалось установить, что преступник проник в салон, отключив сигнализацию. Полиция ведёт поиски машины и угонщика.

Добавим, Land Cruiser Prado - одна из самых популярных марок машин у омских автоворов. Правда, дорогие иномарки в Омске угоняют не так часто. В 2016 году в регионе угнано 26 дорогостоящих авто, стоимость которых составляет от 500 тыс. до 4,3 млн. руб.

Теги  •  #полиция #угон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Масштабный ремонт дорог Омска начнётся позже запланированной даты  •  сегодня, 17:11
Омичей летом на курорты будут возить девять дополнительных поездов  •  сегодня, 16:17
Поднявшиеся Иртыш и Омь затопили набережные Омска  •  сегодня, 16:11  •  
Главный омский борец за права потребителей заработал более двух миллионов рублей  •  сегодня, 15:53
Подрядчик: омские дороги зашелушились от воды  •  сегодня, 15:24
В Омске сняли с праймериз старейшего депутата горсовета  •  сегодня, 14:45  •   1
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400