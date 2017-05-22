В Омске у сотрудника нефтяной компании угнали дорогой джип

В прошедшую субботу в полицию обратился начальник цеха АО "Транснефть - Западная Сибирь" с заявлением о пропаже его автомобиля - Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,3 млн руб. Авто он оставил на ночь возле своего дома по ул. Моторная. Об этом сообщает "Вечерний Омск".

Правоохранителям удалось установить, что преступник проник в салон, отключив сигнализацию. Полиция ведёт поиски машины и угонщика.

Добавим, Land Cruiser Prado - одна из самых популярных марок машин у омских автоворов. Правда, дорогие иномарки в Омске угоняют не так часто. В 2016 году в регионе угнано 26 дорогостоящих авто, стоимость которых составляет от 500 тыс. до 4,3 млн. руб.