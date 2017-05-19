Соседи по даче украли у омича стройматериалы

Два омича решили украсть стройматериалы у соседа по садоводческому товариществу. Похищенное они планировали использовать для ремонта собственных дач.

В полицию пришёл 60-летний омич, который объяснил, что с его дачного участка, расположенного в Центральном округе, пропали пластиковая дверь и 8 упаковок сайдинга. Пенсионер купил их для того, чтобы отремонтировать свой домик. Сумма ущерба составила 48 тыс. руб.

Эксперты осмотрели участок, опросили хозяев участка и стали осматривать территорию садоводства. Похищенное имущество нашлось на соседнем участке. Оперативники установили, что именно его владелец причастен к краже, и задержали его по месту жительства.

На допросе следователь узнал, что похитителей было двое. Второй подозреваемый также сознался в преступлении. Выяснилось, что злоумышленники спланировали всё заранее, поэтому украли стройматериалы ночью и спрятали на участке одного из них. Похищенное они планировали использовать для ремонта собственных дач.

В отношении 28-летнего и 34-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Кража".