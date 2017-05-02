В Омске задержали наркоторговца с 20 тысячами доз "соли" и гашиша

В Омске возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калачинского района. Мужчина перевозил в своей машине около 950 граммов "соли" и 500 граммов гашиша по трассе Челябинск - Новосибирск.

Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калачинского района. Он обвиняется в приготовлении к сбыту особо крупной партии наркотиков.

Злоумышленника задержали сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Омской области вместе с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Калачинскому району на 903 км трассы Челябинск - Новосибирск. В ходе досмотра автомобиля Hyundai Solaris, на котором ехал подозреваемый, были обнаружены и изъяты запрещенные к обороту вещества.

Экспертиза показала, наркоторговец вёз с собой около 950 граммов "соли" и около 500 граммов гашиша. Оперативники установили, что злоумышленник распространял запрещённые вещества не только в Омской области, но в соседних регионах. Вдоль трасс он оставлял закладки с 20-40 дозами, после чего сообщал наркоторговцам, где находится товар.

Таким образом, омские оперативники пресекли распространение более 20 тыс. разовых доз наркотиков. По ходатайству следователя суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

За покушение на сбыт наркотиков предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы. В настоящее время допрашиваются свидетели, а также устанавливается канал поставки.