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В Омске задержали наркоторговца с 20 тысячами доз "соли" и гашиша
Происшествия  •   2 мая 2017, 17:53, последнее обновление 2 мая 2017, 18:10  •  печать

В Омске задержали наркоторговца с 20 тысячами доз "соли" и гашиша

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В Омске возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калачинского района. Мужчина перевозил в своей машине около 950 граммов "соли" и 500 граммов гашиша по трассе Челябинск - Новосибирск.

Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калачинского района. Он обвиняется в приготовлении к сбыту особо крупной партии наркотиков.

Злоумышленника задержали сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Омской области вместе с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Калачинскому району на 903 км трассы Челябинск - Новосибирск. В ходе досмотра автомобиля Hyundai Solaris, на котором ехал подозреваемый, были обнаружены и изъяты запрещенные к обороту вещества.

Экспертиза показала, наркоторговец вёз с собой около 950 граммов "соли" и около 500 граммов гашиша. Оперативники установили, что злоумышленник распространял запрещённые вещества не только в Омской области, но в соседних регионах. Вдоль трасс он оставлял закладки с 20-40 дозами, после чего сообщал наркоторговцам, где находится товар.

Таким образом, омские оперативники пресекли распространение более 20 тыс. разовых доз наркотиков. По ходатайству следователя суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

За покушение на сбыт наркотиков предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы. В настоящее время допрашиваются свидетели, а также устанавливается канал поставки.

Теги  •  #гашиш #наркотики #наркоторговец #полиция #синтетические наркотики #уголовное дело

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  2 мая 2017, 19:13

Сотрудники УМВД задержали серьезного дельца, но множество его коллег еще продолжают оставлять "закладки".

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