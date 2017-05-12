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Житель Омской области украл чугунные столбы с помощью топора
Происшествия  •  12 мая 2017, 11:05, последнее обновление 12 мая 2017, 12:36  •  печать

Житель Омской области украл чугунные столбы с помощью топора

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В Омской области мужчина украл 13 чугунных столбов ограждения. Возбуждено уголовное дело.

Вчера, около 15:30 в полицию обратился житель Черлакского района. Мужчина объяснил, что с территории водонасосной станции неизвестные похитили 13 чугунных столбов ограждения. Сумму ущерба омич оценил в 6300 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 27-летний житель села Красный Октябрь. Подозреваемый уже был ранее судим за умышленное уничтожение имущества, незаконный оборот наркотиков и незаконную рубку лесных насаждений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские изъяли предполагаемое орудие преступление, которым оказался топор.

Теги  •  #кража #столб #уголовное дело

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