Омич приехал помыть машину и украл с автомойки пылесос
Происшествия  •  16 мая 2017, 12:20, последнее обновление 16 мая 2017, 12:50  •  печать

Омич приехал помыть машину и украл с автомойки пылесос

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На автомойку её бывший владелец приехал, чтобы помыть машину. Сотрудников он не нашёл, поэтому решил вынести из помещения пылесос, четыре канистры с моющим средством и две мойки.

В дежурную часть полиции обратился владелец автомойки в Центральном округе. Мужчина рассказал, что из помещения пропали две мойки высокого давления, четыре канистры с моющими средствами и пылесос. Материальный ущерб составил более 30 тыс. руб.

Сотрудники следственно-оперативной группы приехали на место преступления, где опросили работников, осмотрели территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Мужчина, попавший в объектив камеры, оказался знаком полицейским, потому что уже несколько раз был судимым. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции.

Следователь узнал, что раньше подозреваемый был владельцем автомойки, поэтому хорошо ориентировался в помещении. Ночью он приехал, чтобы помыть машину, но персонала мойки не обнаружил, поэтому решил украсть имущество, которое затем продал знакомым.

В настоящее время похищенное оборудование изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги  •  #автомойка #кража #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Монин  •  16 мая 2017, 13:35

Наверное, бывший владелец решил таким образом наказать нового владельца, что его мойка плохо работает.

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