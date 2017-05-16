Омич приехал помыть машину и украл с автомойки пылесос

На автомойку её бывший владелец приехал, чтобы помыть машину. Сотрудников он не нашёл, поэтому решил вынести из помещения пылесос, четыре канистры с моющим средством и две мойки.

В дежурную часть полиции обратился владелец автомойки в Центральном округе. Мужчина рассказал, что из помещения пропали две мойки высокого давления, четыре канистры с моющими средствами и пылесос. Материальный ущерб составил более 30 тыс. руб.

Сотрудники следственно-оперативной группы приехали на место преступления, где опросили работников, осмотрели территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Мужчина, попавший в объектив камеры, оказался знаком полицейским, потому что уже несколько раз был судимым. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции.

Следователь узнал, что раньше подозреваемый был владельцем автомойки, поэтому хорошо ориентировался в помещении. Ночью он приехал, чтобы помыть машину, но персонала мойки не обнаружил, поэтому решил украсть имущество, которое затем продал знакомым.

В настоящее время похищенное оборудование изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".