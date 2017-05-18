Пожарные спасли пятерых омичей из горящего дома на улице Кордной
Происшествия  •  18 мая 2017, 09:14, последнее обновление 18 мая 2017, 09:48  •  печать

Пожарные спасли пятерых омичей из горящего дома на улице Кордной

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Сотрудники МЧС спасли пять омичей и ещё 24 человека эвакуировали во время тушения пожара на улице 5-й Кордной.

Сегодня, 18 мая, в 1:13 в дежурную часть омского управления МЧС поступило сообщение о возгорании на улице 5-й Кордной. Пожар начался в комнате площадью 9 кв. м на втором этаже малосемейки.

К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлён, а комната горела открытым огнём. Сотрудники МЧС в составе звена газодымозащитной службы спасли пятерых омичей и 24 человека эвакуировали, среди них было четверо детей.

Пожар удалось ликвидировать через 31 минуту. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка комнаты, домашнее имущество, а также закопчены соседние комнаты и общий коридор секции. Тушением занимались пять пожарных автомобилей, 18 человек личного состава и три звена газодымозащитной службы.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов. В настоящее время материальный ущерб устанавливается.

Теги  •  #МЧС #пожар #эвакуация

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