В Омской области водитель ВАЗа погиб при столкновении с внедорожником
Происшествия  •  16 мая 2017, 13:36, последнее обновление 16 мая 2017, 13:43  •  печать

В Омской области водитель ВАЗа погиб при столкновении с внедорожником

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В посёлке Дружино Омской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2111 погиб на месте в результате столкновения с кроссовером.

Сегодня, 16 мая, в 10:15 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП в посёлке Дружино. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудник полиции установили, что 46-летний водитель автомобиля Tager ехал в сторону Омска. В районе дома № 2 на улице Производственной он выехал на  встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2111.

 

В результате ДТП 49-летний водитель ВАЗа скончался на месте ещё до приезда скорой. По информации очевидцев, пострадавшего зажало, и вытащить из автомобиля его никак не удавалось.

Полиция проводит дальнейшую проверку.

Теги  •  #ВАЗ #внедорожник #ДТП

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  16 мая 2017, 15:09

Жуткая авария, судя по искорёженному жигулёнку, у водителя не было шансов выжить.

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Максим Чакир  •  16 мая 2017, 14:38

тише едешь дальше будешь

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Людмила Милова  •  16 мая 2017, 14:32

Когда читаешь такие новости, всегда думаешь: ну как такое могло получиться? Ужас!

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