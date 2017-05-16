В Омской области водитель ВАЗа погиб при столкновении с внедорожником

В посёлке Дружино Омской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2111 погиб на месте в результате столкновения с кроссовером.

Сегодня, 16 мая, в 10:15 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП в посёлке Дружино. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудник полиции установили, что 46-летний водитель автомобиля Tager ехал в сторону Омска. В районе дома № 2 на улице Производственной он выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2111.

В результате ДТП 49-летний водитель ВАЗа скончался на месте ещё до приезда скорой. По информации очевидцев, пострадавшего зажало, и вытащить из автомобиля его никак не удавалось.

Полиция проводит дальнейшую проверку.