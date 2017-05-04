В Омске задержали двух мужчин, продававших через интернет несуществующие товары

К омским полицейским обратились коллеги из Рязанской области, которые рассказали, что к ним поступило заявление от 51-летнего мужчины о хищении денег. Как стало известно оперативникам, наличные потерпевшего сняты в одном из банкоматов Омска.

Выяснилось, что мужчина хотел купить двигатель для своего автомобиля. Найдя в интернете подходящее объявление, он договорился с продавцом о покупке. Однако владелец товара попросил внести предоплату 24 тыс. руб., что покупатель и сделал, но двигателя так и не дождался. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Оказалось, что два 30-летних мужчины арендовали квартиру на улице Богдана Хмельницкого специально для совершения преступлений. Оттуда они размещали объявления в интернете, в которых продавали несуществующие товары, тем самым вводя людей в заблуждение. После перевода денег на их счёт, они каждый раз меняли сим-карту.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину". Следователи предполагают, что от действий мошенников пострадали ещё люди, и проверяют причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Им грозит до пяти лет тюрьмы.