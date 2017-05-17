Водитель внедорожника, устроивший смертельное ДТП в Омской области, был пьян
Происшествия  •  17 мая 2017, 08:58, последнее обновление 17 мая 2017, 09:10  •  печать

Водитель внедорожника, устроивший смертельное ДТП в Омской области, был пьян

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Стали известны новые подробности о ДТП, произошедшем накануне в селе Дружино, в результате которого погиб водитель ВАЗ-2111.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в посёлке Дружино. Сотрудники полиции установили, что 46-летний водитель автомобиля Tager выехал на "встречку", где врезался в ВАЗ-2111. В результате аварии водитель ВАЗа скончался еще до приезда скорой.

В настоящее время стало известно, что водитель Tager был пьян, когда находился за рулём. В отношении него возбуждены два административных дела по статьям "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда". Поскольку в ДТП погиб человек, в дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.

Теги  •  #административная ответственность #ВАЗ #внедорожник #ДТП #пьяный водитель

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Комментарии
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Анна Мишина  •  17 мая 2017, 09:33

За убийство человека административное наказание. Непонятно как такое возможно?

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Злата Маркова  •  17 мая 2017, 10:02

Если погиб человек, то обязаны открыть уголовное дело, не может такого быть, чтобы административными ограничились.

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