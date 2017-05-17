Водитель внедорожника, устроивший смертельное ДТП в Омской области, был пьян

Стали известны новые подробности о ДТП, произошедшем накануне в селе Дружино, в результате которого погиб водитель ВАЗ-2111.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в посёлке Дружино. Сотрудники полиции установили, что 46-летний водитель автомобиля Tager выехал на "встречку", где врезался в ВАЗ-2111. В результате аварии водитель ВАЗа скончался еще до приезда скорой.

В настоящее время стало известно, что водитель Tager был пьян, когда находился за рулём. В отношении него возбуждены два административных дела по статьям "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда". Поскольку в ДТП погиб человек, в дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.