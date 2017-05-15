На трассе Омск - Тара два человека погибли в тройном ДТП

На трассе Омск - Тара водитель автомобиля Renault Duster выехал на "встречку", где врезался в два автомобиля ВАЗ. В результате столкновения водитель и пассажир "шестёрки" скончались на месте.

Сегодня, 15 мая, около 13:20 в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району поступила информация о ДТП на автодороге Омск - Тара. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Renault Duster ехал по трассе Омск - Тара в направлении села Саргатка. В районе 101 километра он выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2106, а затем по касательной столкнулся с ВАЗ-2111.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2106 и его пассажир скончались на месте ещё до приезда скорой, а водитель Renault Duster доставлен в больницу. Личности пострадавших и погибших устанавливаются. Полицейские проводят проверку.