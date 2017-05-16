В Омске пьяная сотрудница торгового центра выпала с балкона третьего этажа

Накануне 39-летняя сотрудница одного из городских торговых центров выпивала вместе со своим сожителем. После двух бутылок водки женщина побежала на балкон и с криком "Я тебя люблю" упала с третьего этажа.

Вчера, 15 мая, около 18:30 в БСМП-1 из Крутой Горки доставили 39-летнюю женщину. Врачи обнаружили у неё закрытую травму груди, перелом четырёх рёбер, ушиб лёгких, гемопневмоторакс, разрыв спинного мозга, перелом поясничного позвонка и травматический шок 2-3 степени, сообщает "Вечерний Омск". Состояние омички оценили как крайне тяжёлое.

Пострадавшая оказалась сотрудницей одного из торговых центров города. Накануне она вместе со своим сожителем выпила две бутылки водки объёмом 0,7 литра. Когда спиртное почти закончилось, в дверь кто-то позвонил. Мужчина пошёл открывать дверь, когда услышал крик женщины: "Я тебя люблю" и увидел, как она вывалилась с балкона.

Поспешив на помощь омичке, он увидел, что та висит, уцепившись руками за перила. Сожитель попытался затащить её обратно в квартиру, но поскольку сам был пьян, ему это не удалось, и женщина всё-таки упала с балкона третьего этажа. Судя по полученным травмам, она может остаться инвалидом.

Отметим, что у пострадавшей есть двое детей. Социальные службы грозились забрать их, если омичка не перестанет пить.