Омичка заплатит 11 тысяч рублей за нецензурную брань в адрес судебного пристава

В Омске 48-летняя мать должницы оскорбила судебного пристава, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Суд обязал омичку заплатить штраф и моральную компенсацию за нецензурные выражения в адрес представителя власти.

В Омске суд приговорил к штрафу 48-летнюю Ирину К. за публичное оскорбление судебного пристава УФССП России по Омской области, которая находилась при исполнении должностных обязанностей.

В июле 2016 года в Калачинском отделе судебных приставов в отношении 24-летней Кристины К. было возбуждено исполнительное производство, по которому она была обязана выплатить 10 тыс. руб. "Центру социальных выплат и материально-технического обеспечения по Калачинскому району Омской области". Однако за полгода омичка ничего не сделала, чтобы погасить долг.

24 января судебный пристав-исполнитель вызвала Кристину К. к себе на приём. Должница пришла вместе с матерью Ириной К. и категорически отказалась погасить задолженность. Тогда пристав арестовала и изъяла у неё сотовый телефон, после чего Ирина К. высказала в адрес сотрудницы УФССП нецензурные выражения, сопроводив свои слова непристойным жестом.

В итоге на мать должницы было написано заявление, а в начале февраля возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

11 апреля 2017 года суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. руб. Также Ирину К. обязали выплатить приставу компенсацию морального вреда в виде 5 тыс. руб.