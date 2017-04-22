Пьяный житель Омской области, проводив родственника в армию, угнал автомобиль
Происшествия  •  22 апреля 2017, 18:19, последнее обновление 22 апреля 2017, 18:21  •  печать

Пьяный житель Омской области, проводив родственника в армию, угнал автомобиль

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Омская полиция, задержав пьяного водителя, раскрыла ещё и угон.

Ранним утром в субботу на улице Мельничная в Кировском округе госавтоинспекторы остановили автомобиль, двигавшийся рывками и часто съезжавший на обочину, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. За рулём Toyota находился 21-летний житель Шербакульского района в нетрезвом состоянии. При нём не оказалось ни ключей, ни документов на автомобиль.  

Автомобиль был угнан у 20-летнего жителя Левобережья, который о совершённом преступлении узнал от полицейских. Подозреваемый провожал родственника в армию и решил угнать Toyota знакомого. С помощью отвёртки он вскрыл дверь и запустил двигатель соединением проводов. До задержания нетрезвый водитель неоднократными наездами на бордюры причинил автомобилю материальный ущерб.

Угонщику, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до пяти лет тюрьмы. В действиях подозреваемого сотрудники ГИБДД также выявили признаки иного преступления – "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ранее сельчанина также ловили пьяным за рулём. 

Теги  •  #Toyota #пьяный водитель

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