Пьяный омич угнал иномарку, чтобы поскорее добраться домой

В Омске на улице 21-й Амурской пьяный мужчина угрожая ножом женщине, потребовал, чтобы она покинула свой автомобиль, после чего угнал иномарку. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что утром находилась в салоне своего автомобиля Renault на улице 21-й Амурской. Там она ждала своего мужа, который на несколько минут отлучился в магазин. В это время в машину сел неизвестный, который, угрожая ножом, заставил её выйти из салона, после чего уехал на иномарке.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На следующий день на улице 34-й Северной неподалеку от станции технического обслуживания полицейские обнаружили брошенный автомобиль. Дальнейшие следственно-оперативные позволили задержать подозреваемого.

Оказалось, что 28-летний рецидивист совершил преступление, когда был пьян. Автомобиль он забрал, чтобы поскорее добраться домой. Во время проведения очной ставки потерпевшая опознала злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. Полиция продолжает собирать доказательства и устанавливать обстоятельства произошедшего. По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.