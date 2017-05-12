Омская пенсионерка сумела отсудить 300 тысяч рублей за падение в автобусе

Советский районный суд Омска взыскал 300 тыс. руб. с пассажирского предприятия № 7 в пользу 85-летней омички, пишет "Российская газета". Пенсионерка пострадала из-за падения в автобусе.

Суд установил, что 10 августа 2016 года пожилая пассажирка ехала в автобусе № 57. В час пик общественный транспорт оказался переполнен, поэтому омичка ехала стоя. На перекрёстке улиц 10 лет Октября и улицы Куйбышева водитель резко затормозил, после чего она упала вниз прямо на спину и потеряла сознание.

Когда пенсионерка пришла в себя, она почувствовала сильную боль и попросила кондуктора вызвать ей скорую, однако та отказалась. После чего старушка позвонила соседке, которая и вызывала медицинскую помощь к одной из остановок общественного транспорта на пути следования автобуса.

Врачи увезли пострадавшую в больницу. Оказалось, что из-за падения она получила перелом ключицы, растяжение связок и ушиб головы. Кроме того, ей потребовалась операция для удаления острого осколка раздробленной кости. Однако врачи решили не рисковать, потому что женщина могла не выдержать наркоз в силу преклонного возраста.

В отношении водителя было возбуждено административное дело, которое впоследствии закрыли, поскольку суд решил, что мужчина не нарушал ПДД. Тогда омской прокуратуре удалось оказать, что пенсионерка получила вред здоровью из-за действий водителя. По решению суда предприятие выплатит пострадавшей 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба.