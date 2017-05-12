Омич похитил у пенсионеров 1,2 млн рублей, находясь в тюрьме

Мужчина, отбывающий наказание в ФКУ ИК № 11 Сургута, убедил шесть граждан преклонного возраста перечислить ему деньги, якобы необходимые для освобождения.

Центральный районный суд Омска приговорил к шести годам лишения свободы заключённого Алексея Маркина, признанного виновным в мошенничестве в крупном размере. В суде было установлено, что Маркин, ныне отбывающий в Сургуте наказание за разбойное нападение, звонил с мобильного телефона пожилым омичам и призывал их перечислить ему деньги. В общей сумме ему удалось похитить более 1,2 млн руб.

- В ходе разговора Маркин убеждал собеседников, что является их близким родственником, задержанным сотрудниками полиции за совершение преступления, и просил помочь в освобождении путём внесения вознаграждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Денежные средства граждане передавали введённым в заблуждение работникам службы такси или иным лицам, ранее знакомым Алексею Маркину. В дальнейшем он завладевал похищенным и распоряжался по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления он не признал, мер по погашению причинённого ущерба не принял, но следственным органам удалось собрать достаточную доказательную базу для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор.