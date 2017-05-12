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Омич похитил у пенсионеров 1,2 млн рублей, находясь в тюрьме
Происшествия  •  12 мая 2017, 15:47, последнее обновление 12 мая 2017, 15:47  •  печать

Омич похитил у пенсионеров 1,2 млн рублей, находясь в тюрьме

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Мужчина, отбывающий наказание в ФКУ ИК № 11 Сургута, убедил шесть граждан преклонного возраста перечислить ему деньги, якобы необходимые для освобождения. 

Центральный районный суд Омска приговорил к шести годам лишения свободы заключённого Алексея Маркина, признанного виновным в мошенничестве в крупном размере. В суде было установлено, что Маркин, ныне отбывающий в Сургуте наказание за разбойное нападение, звонил с мобильного телефона пожилым омичам и призывал их перечислить ему деньги. В общей сумме ему удалось похитить более 1,2 млн руб.

- В ходе разговора Маркин убеждал собеседников, что является их близким родственником, задержанным сотрудниками полиции за совершение преступления, и просил помочь в освобождении путём внесения вознаграждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Денежные средства граждане передавали введённым в заблуждение работникам службы такси или иным лицам, ранее знакомым Алексею Маркину. В дальнейшем он завладевал похищенным и распоряжался по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления он не признал, мер по погашению причинённого ущерба не принял, но следственным органам удалось собрать достаточную доказательную базу для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

Теги  •  #заключенный #колония #мошенничество #пенсионер #тюрьма #Центральный районный суд

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Комментарии
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Анна Орлова  •  12 мая 2017, 16:09

"Внесение вознаграждения" - то есть взятки. Пока в стране правоохранительные органы решают все вопросы через взятку, будут появляться и мошенники, вымогающие деньги якобы на взятку этим самым органам.

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Jack Daniels  •  12 мая 2017, 17:05

Это точно. Кстати, получается, что те, кто перечислял ему деньги не только простодушные лохи, но и преступники, ведь они думали, что деньги пойдут на взятку, а значит косвенно виновны в даче взятки должностному лицу, как-то так.

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