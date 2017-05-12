В Омске мошенница представилась работником почты, чтобы взять кредит

44-летняя омичка дала банковским сотрудникам неверные сведения о себе, благодаря чему получила кредиты на 90 тыс. руб. Злоумышленницу приговорили к исправительным работам.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы села Рыжково Оксаны Зубакиной. Она признана виновной в совершении кредитного мошенничества.

Суд установил, что 21 июля 2015 года Зубакина обратилась к кредитному специалисту мини-офиса одного из банковских учреждений, чтобы получить кредит. Женщина представила о себе ложные сведения, рассказав, что работает на почте и получает зарплату в размере 15 тыс. руб. На самом деле омичка не работала и не имела источников дохода.

Работник заключил с ней договор потребительского кредита на сумму 35 тыс. руб. Аналогичным образом Зубакина заключила кредитный договор с ещё одним банком на сумму более 54 тыс. руб.

Свою вину она признала в полном объёме. Мировой судья назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства. Кроме того, судья постановил взыскать с неё более 54 тыс. руб. в пользу одного кредитного учреждения, а гражданский иск другого банка был передан для разрешения в порядке гражданского производства.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.