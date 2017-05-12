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В Омске мошенница представилась работником почты, чтобы взять кредит
Происшествия  •  12 мая 2017, 12:38, последнее обновление 12 мая 2017, 12:44  •  печать

В Омске мошенница представилась работником почты, чтобы взять кредит

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44-летняя омичка дала банковским сотрудникам неверные сведения о себе, благодаря чему получила кредиты на 90 тыс. руб. Злоумышленницу приговорили к исправительным работам.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы села Рыжково Оксаны Зубакиной. Она признана виновной в совершении кредитного мошенничества.

Суд установил, что 21 июля 2015 года Зубакина обратилась к кредитному специалисту мини-офиса одного из банковских учреждений, чтобы получить кредит. Женщина представила о себе ложные сведения, рассказав, что работает на почте и получает зарплату в размере 15 тыс. руб. На самом деле омичка не работала и не имела источников дохода.

Работник заключил с ней договор потребительского кредита на сумму 35 тыс. руб. Аналогичным образом Зубакина заключила кредитный договор с ещё одним банком на сумму более 54 тыс. руб.

Свою вину она признала в полном объёме. Мировой судья назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства. Кроме того, судья постановил взыскать с неё более 54 тыс. руб. в пользу одного кредитного учреждения, а гражданский иск другого банка был передан для разрешения в порядке гражданского производства.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.

Теги  •  #кредитование #мошенничество #уголовное дело

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  12 мая 2017, 13:00

Прямо вериться с трудом что в банках без справок с места работы и без залога вот так раздают денежные средства, вот оно полное доверие потенциальному клиенту )

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Виктор Монин  •  12 мая 2017, 12:57

Странно, в кредитных организациях вот так запросто верят клиентам на слово? Как-то проверять сведения надо.

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