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У омича украли 150 тысяч рублей, подменив их на листы бумаги
Происшествия  •   4 мая 2017, 17:56  •  печать

У омича украли 150 тысяч рублей, подменив их на листы бумаги

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Злоумышленники заговорили омича и заставили показать деньги, которые были у него с собой. Только спустя время мужчина заметил, что наличность из его сумки украли, подменив её на бумагу.

Вчера, 3 мая, полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи 148 тыс. руб. у 32-летнего жителя Крутинского района. Выяснилось, что двое неизвестных обманули его на улице Семиреченской и похитили деньги из сумки.

Пострадавший рассказал, что приехал в Омск для покупки запасных частей на два автомобиля. На улице незнакомый мужчина спросил у него, где можно приобрести детали для подъёмного крана. Между мужчинами завязался разговор, и через несколько минут к ним подошёл ещё один незнакомец. Он объяснил, что якобы потерял 68 тыс. руб., и эти деньги могут находиться у потерпевшего. Ничего не подозревающий мужчина открыл сумку и показал свои деньги. Уже по пути домой, он обнаружил, что вместо денег у него в портфеле оказались листы бумаги, упакованные в виде пачки.

Оперативники обследовали прилегающую к месту преступления территорию, опросили персонал магазинов, расположенных неподалёку и проверили ранее судимых лиц. Со слов потерпевшего составлены субъективные портреты подозреваемых. В настоящее время злоумышленники объявлены в розыск.

Теги  •  #деньги #кража #розыск #уголовное дело

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