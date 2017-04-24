Полицейские заставили омича заплатить таксисту

Омская полиция завершила расследование уголовного дела по факту хищения мобильного телефона у водителя такси, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Пассажир, приехав на улицу Транссибирскую, отказался платить за такси. Вместо этого он украл у водителя телефон и убежал в сторону многоквартирных домов.

Ограбленному таксисту вызвать полицию помогла женщина, гулявшая с собакой. По горячим следам, преступника удалось задержать. Им оказался 22-летний житель Ленинского округа. При полицейских он вернул похищенный телефон стоимостью 11 тыс. руб. и заплатил за поездку на такси 205 рублей. За хищение телефона молодому человеку грозит до четырёх лет тюрьмы.