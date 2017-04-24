Полицейские заставили омича заплатить таксисту
Происшествия  •  24 апреля 2017, 08:43, последнее обновление 24 апреля 2017, 10:22  •  печать

Полицейские заставили омича заплатить таксисту

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Пассажир отказался платить за такси и украл у водителя телефон.

Омская полиция завершила расследование уголовного дела по факту хищения мобильного телефона у водителя такси, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Пассажир, приехав на улицу Транссибирскую, отказался платить за такси. Вместо этого он украл у водителя телефон и убежал в сторону многоквартирных домов.

Ограбленному таксисту вызвать полицию помогла женщина, гулявшая с собакой. По горячим следам, преступника удалось задержать. Им оказался 22-летний житель Ленинского округа. При полицейских он вернул похищенный телефон стоимостью 11 тыс. руб. и заплатил за поездку на такси 205 рублей. За хищение телефона молодому человеку грозит до четырёх лет тюрьмы.

Теги  •  #такси #телефон

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  24 апреля 2017, 09:30

Вот ведь одеколон и духи в одном флаконе, и не заплатил, и ещё и украл сотовый, отдать должное полицейским что быстро среагировали

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Александр Божежар  •  24 апреля 2017, 09:05

Странно что только за телефон, если человек воспользовался услугой, но не заплатил - это равносильно воровству.

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