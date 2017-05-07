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Омская полиция эвакуировала жильцов дома, где скрывался подозреваемый в убийстве
Происшествия  •   7 мая 2017, 00:49, последнее обновление 7 мая 2017, 01:10  •  печать

Омская полиция эвакуировала жильцов дома, где скрывался подозреваемый в убийстве

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3 мая в одном из домов на Левом берегу было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Подозреваемым стал её сожитель, которому удалось скрыться.

Вечером, 6 мая, в соцсетях взволнованные омичи начали писать о стрельбе на улице Лукашевича. Очевидцы даже уверяли, что её открыл мужчина, у которого был дробовик. Позже эту информацию опроверг Следственный комитет, рассказав о подробностях происшествия.

3 мая в квартире дома по ул. Бульвар Архитекторов было обнаружено тело 53-летней женщины с огнестрельным ранением. Следователями СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым стал её 58-летний сожитель. Установить его местонахождение удалось только сегодня.

- Удалось установить, что злоумышленник скрывается в квартире в доме по ул. Лукашевича. Учитывая, что у него может быть огнестрельное оружие, было принято решение о блокировке подозреваемого в квартире. Для обеспечения безопасности граждан организована эвакуация жильцов близлежащих домов, произведено оцепление территории, прилегающей к жилому микрорайону, - сообщили в УМВД России по Омской области.

 

Но живым подозреваемого взять не удалось. Он покончил с собой. Когда бойцы Росгвардии вошли в квартиру, он был уже мёртв.

Расследование уголовного дела продолжится, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Теги  •  #полиция #следственный комитет #стрельба

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