Бывшие чиновницы омского депимущества вышли под подписку о невыезде

Следствие в отношении бывших чиновниц департамента имущественных отношений близится к завершению.

Домашний арест заменён подпиской о невыезде для четырёх бывших чиновниц департамента имущественных отношений администрации города, которых подозревают в получении взятки, сообщает "Новый Омск". Суд отказался оставлять женщин под домашним арестом.

Светлана Парадеева, Надежда Журова, Елена Гусева и Фаризана Бережная были задержаны в сентябре прошлого года при передаче второй части взятки в 650 тыс. рублей за предоставление предпринимателю земельного участка без торгов.

Изменение меры пресечения может свидетельствовать о скором окончании следствия в отношении экс-чиновниц мэрии Омска.