Фестиваль 1200x90
Бывшие чиновницы омского депимущества вышли под подписку о невыезде
Происшествия  •   7 мая 2017, 21:14, последнее обновление 7 мая 2017, 21:19  •  печать

Бывшие чиновницы омского депимущества вышли под подписку о невыезде

Автор:

Следствие в отношении бывших чиновниц департамента имущественных отношений близится к завершению.

Домашний арест заменён подпиской о невыезде для четырёх бывших чиновниц департамента имущественных отношений администрации города, которых подозревают в получении взятки, сообщает "Новый Омск". Суд отказался оставлять женщин под домашним арестом.

Светлана Парадеева, Надежда Журова, Елена Гусева и Фаризана Бережная были задержаны в сентябре прошлого года при передаче второй части взятки в 650 тыс. рублей за предоставление предпринимателю земельного участка без торгов.

Изменение меры пресечения может свидетельствовать о скором окончании следствия в отношении экс-чиновниц мэрии Омска.

Теги  •  #взятка #невыездные омичи

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
"Авангард" подписал 2-летний контракт с центрфорвардом Михаилом Фисенко  •  сегодня, 16:46  •   1
Ко Дню Победы в Омске потеплеет  •  сегодня, 10:55  •   5
Не вывезли. Почему собранный горожанами мусор остался на улицах, и когда порядок всё-таки наведут?  •  сегодня, 10:10  •   4  •  
Омский губернатор Виктор Назаров поучаствовал в посадках  •  вчера, 13:46  •   1  •  
До 10 июня подрядчики должны устранить все дефекты на отремонтированных дорогах  •  вчера, 11:39  •   4
Глава омских спасателей получает 1,4 млн руб. и ездит на Toyota  •  вчера, 10:26  •   6
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400