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Грабителей, снявших кондиционер со стены омского ТЦ, нашли по звуку
Происшествия  •   7 мая 2017, 13:15, последнее обновление 7 мая 2017, 13:23  •  печать

Грабителей, снявших кондиционер со стены омского ТЦ, нашли по звуку

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В Новой Московке произошла кража в крупном торговом центре. Воры унесли кондиционер, в прямом смысле слова наделав много шума.

Двое мужчин сняли прибор со стены крупного торгового центра по ул. Гашека. Кондиционер они они разобрали и сдали в пункт приёма цветных металлов, получив 4 тыс. руб. При этом потерпевшая сторона оценила свой ущерб в 92 тыс. руб.

Найти воров помогли очевидцы. Жители ближайшего до услышали скрежет металлической конструкции, которую тянули по асфальту, и увидели, как двое мужчин доволокли какую-то тяжесть до автомобиля ВАЗ-2107 зелёного цвета и уехали. 

Хозяин машины был найден и допрошен. Он не принимал участия в краже и рассматривается полицией лишь как свидетель. Мужчина сообщил, что два его знакомых заплатили ему за перевозку груза к дому в частном секторе по 1-му Украинскому переулку в Ленинском округе. там и был задержан первый подозреваемый - 43-летний ранее судимый мужчина. В доме нашли инструмент, которым разбирали кондиционер, а во дворе - оставшиеся детали. Потом был задержан второй подозреваемый, ему 50 лет, он к уголовной ответственности не привлекался. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, ворам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ в совершеннии кражи группой лиц по предварительному сговору, что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Теги  •  #кража #Ленинский округ #полиция #торговый центр

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  7 мая 2017, 14:18

Хорошо, что воры пойманы, а владельцу авто стоило бы быть более внимательным при выборе знакомых.

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Иван Сергеев  •  7 мая 2017, 13:49

Не понимаю, зачем нужно было красть кондиционер? Они должны были понимать, что риск неоправданный. Украсть кондиционер за 4 тысячи, чтобы отсидеть 5 лет и еще выплачивать сверху 90 000 ущерба. Не понимаю...

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