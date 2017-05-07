Грабителей, снявших кондиционер со стены омского ТЦ, нашли по звуку

Двое мужчин сняли прибор со стены крупного торгового центра по ул. Гашека. Кондиционер они они разобрали и сдали в пункт приёма цветных металлов, получив 4 тыс. руб. При этом потерпевшая сторона оценила свой ущерб в 92 тыс. руб.

Найти воров помогли очевидцы. Жители ближайшего до услышали скрежет металлической конструкции, которую тянули по асфальту, и увидели, как двое мужчин доволокли какую-то тяжесть до автомобиля ВАЗ-2107 зелёного цвета и уехали.

Хозяин машины был найден и допрошен. Он не принимал участия в краже и рассматривается полицией лишь как свидетель. Мужчина сообщил, что два его знакомых заплатили ему за перевозку груза к дому в частном секторе по 1-му Украинскому переулку в Ленинском округе. там и был задержан первый подозреваемый - 43-летний ранее судимый мужчина. В доме нашли инструмент, которым разбирали кондиционер, а во дворе - оставшиеся детали. Потом был задержан второй подозреваемый, ему 50 лет, он к уголовной ответственности не привлекался. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, ворам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ в совершеннии кражи группой лиц по предварительному сговору, что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.